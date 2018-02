MACERATA: A PALERMO MANIFESTAZIONE DEL FORUM ANTIRAZZISTA

10 febbraio 2018- 07:21

Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - Quanto accaduto a Macerata è "assolutamente pericoloso, pertanto, come soggetti della società civile palermitana, che quotidianamente provano a sfatare certe narrazioni e criminalizzazioni, senza discriminazioni di "razza" e di nazionalità, che credono nei valori democratici e antifascisti della nostra Costituzione, vogliamo testimoniare un’Italia e una Palermo solidale, antirazzista e antifascista. Per questo saremo in Piazza Politeama a manifestare alle ore 16, in contemporanea con la Manifestazione Nazionale di Macerata"."Non lo facciamo solo per Jennifer, Mahamadou, Wilson, Festus, Gideon e Omar, le ragazze e i ragazzi feriti a Macerata che impauriti hanno preferito scomparire che farsi curare, o per gli altri e le altre che oggi hanno paura di uscire e girare per le strade delle nostre città perché potrebbero fare “brutti incontri” - dicono - lo facciamo anche per noi, perché la violenza istituzionale ed il terrorismo fascista, che spesso si sono ritrovate alleate, non possono che spingere nel baratro il nostro paese. Partecipare, essere presenti, collegarsi con tutte le realtà antirazziste ed antifasciste costituisce l’unica possibile risposta per difendere la sicurezza di tutti e tutte e le speranze di futuro per i nostri figli e le nostre figlie. Per questo siamo sicuri che sabato saremo in tanti".