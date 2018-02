MACERATA: BOLDRINI, MAMMA PAMELA CHIEDE GIUSTIZIA NON VENDETTA

6 febbraio 2018- 13:30

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Ho parlato con la mamma di Pamela, la signora Alessandra, per esprimerle la mia vicinanza. Da madre, non riesco neanche a immaginare il dolore che sta provando in questi giorni terribili. Una donna forte che con grande senso di responsabilità chiede giustizia, non vendetta. Una donna che sta dando a tutti noi una lezione di civiltà". Lo scrive su Facebook la presidente della Camera ed esponente di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, riguardo l'omicidio di Macerata.