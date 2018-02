MACERATA: BOLDRINI, SALVINI SDOGANA FASCISMO, CHIEDA SCUSA

3 febbraio 2018- 16:05

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Quanto accaduto oggi a Macerata dimostra che incitare all’odio e sdoganare il fascismo, come fa Salvini, ha delle conseguenze: può provocare azioni violente e trasforma le nostre città in un far west seminando panico tra i cittadini. Basta odio, Salvini chieda scusa per tutto quello che sta accadendo". Lo scrive Laura Boldrini su Facebook.