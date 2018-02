MACERATA: CALENDA, NON COMPITO POLITICA SOFFIARE SU FUOCO PAURE

7 febbraio 2018- 13:13

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "C'è gente che ha come unica visione quella di soffiare sul fuoco delle paure invece di rispondere" a queste paure cercando di governarle o di gestirle "che è il compito della politica. Non è il compito della politica né mettere sotto il tappetto queste paura né soffiare sul fuoco di queste paure anche perché può succedere che un pazzo criminale faccia quello che è successo a Macerata". Ad affermarlo a 'L'aria che tira' su La7 è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda in merito alla vicenda di Macerata. In questa campagna elettorale, rileva Calenda, "ci sono parole che non sono degne di un paese civile. Quando uno dice che la Sinistra ha le mani sporche di sangue sta sostanzialmente dando legittimazione a quello che è successo, diverso da quello che è successo nella realtà" cioè il gesto "di un criminale che ha fatto un gesto da criminale e che va messo in galera".