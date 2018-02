MACERATA: CASINI, CHI SEMINA ODIO SUSCITA ISTINTI PEGGIORI

3 febbraio 2018- 17:47

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Quanto accaduto oggi a Macerata non può essere minimizzato. Chi semina vento raccoglie tempesta e, in questo caso, si può dire che chi semina odio in quantità suscita gli istinti peggiori. Dovremmo riflettere tutti con molta serietà”. Lo dichiara Pier Ferdinando Casini (Civica Popolare).