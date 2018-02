MACERATA: CASINI, SALVINI SPARGE VELENI A PIENE MANI

6 febbraio 2018- 19:55

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Come ha lavorato Minniti? Non ha lavorato solo sul territorio nazionale, ma ha cercato di bloccare dalla fonte in Libia il racket immigrazione clandestina. Stiamo cercando di affrontare una questione che è ciclopica senza ampliare la paura della gente perchè chi semina vento raccoglie tempesta...". Lo dice Pier Ferdinando Casini a Radio 105. "Salvini -aggiunge- è uno di quelli che distribuisce veleni a piene mani, insegue tutte le disgrazie italiane per cercare di giocare su questo e proporsi come demiurgo ma quanto la Lega dirigeva il ministero dell'Interno tutti questi demiurghi non li abbiamo visti. E' come il tema dei 5 stelle che evocano soluzioni miracolose e poi li mandiamo al governo della città e dimostrano tutta la loro incompetenza".