MACERATA: DELLA VEDOVA, DA SALVINI PERICOLO GUERRA CIVILE STRISCIANTE

3 febbraio 2018- 19:30

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Uno squilibrato che spara su persone inermi è un uomo violento e pericoloso e come tale va trattato, quali che siano le sue simpatie politiche". Lo scrive su Facebook il senatore e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, di +Europa con Emma Bonino, a proposito dei fatti di Macerata."Un leader politico che finisce per giustificare quella violenza con il colore della pelle e la provenienza straniera delle vittime, e che si candida così a guidare uno schieramento xenofobo, è pericoloso per l’Italia. Il nostro Paese non merita di essere trascinato in una guerra civile strisciante tra ‘nativi’ e immigrati, che esploderebbe se le dichiarazioni di oggi di Salvini diventassero il programma politico per il governo del Paese”, conclude.