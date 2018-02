MACERATA: DELLAI, SALVINI ABBIA PUDORE TACERE

3 febbraio 2018- 21:15

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Dopo un fatto così drammatico come quello accaduto a Macerata e in clima di crescente intolleranza nel Paese, i cattivi maestri dell'odio e dello scontro etnico come Salvini dovrebbero almeno avere il pudore e la prudenza di stare zitti per qualche giorno e di riflettere". Lo dichiara Lorenzo Dellai, Presidente di Democrazia Solidale e tra i promotori di Civica Popolare."Invece rilanciano con una irresponsabilità che è pari solo al loro cinismo. Occorre che tutte le forze democratiche diano invece segnali e testimonianza di compostezza e di serietà. A tutti si impone il dovere di condannare i fatti ma anche le parole di violenza e di intolleranza", conclude.