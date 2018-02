MACERATA: DI BATTISTA, IO IN ALTRE PIAZZE, M5S HA SOPITO RIGURGITI FASCISTI

9 febbraio 2018- 10:23

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "Credo che i rigurgiti xenofobi di razzismo, di violenza si possano contrastare con il rafforzamento dello stato sociale, che in questi anni è stato smantellato. Io sto in campagna elettorale e sto in altre piazze, ognuno sceglierà quel che fare". Lo afferma Alessandro Di Battista, tra i volti più noti del Movimento, rispondendo a chi gli chiede se sia giusto andare in piazza a Macerata dopo quanto accaduto sabato scorso. "Io penso che i politici debbano fare le leggi, le leggi contrastano questi fenomeni", aggiunge poi rivendicando "che il M5S ha avuto il merito di aver incanalato la rabbia dei cittadini - anche sana e giusta- in un percorso politico di partecipazione" sopendo i "rigurgiti fascisti e xenofobi" e frenando un "avanzamento così grande di partiti" con un taglio estremista.