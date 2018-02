MACERATA: DI MAIO, NON SI FACCIA CAMPAGNA ELETTORALE SU MORTI E FERITI

3 febbraio 2018- 19:23

Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - "Faccio un appello a tutti: Vediamo di non fare la campagna elettorale sui morti e sui feriti". Così Luigi Di Maio sui fatti di Macerata. "Quello che è successo alla ragazza pochi giorni fa e quello che è successo oggi è gravissimo, ma di certo non aiutiamo la situazione facendo la campagna elettorale anche su questi temi", dice. "Invito tutti quanti a un po' di responsabilità", aggiunge. "Quello che stiamo vedendo a Macerata è un atto di una crudeltà e una violenza inaudita che si somma alla violenza fatta alla ragazza - dice - Qui non c'entrano i temi politici, bisogna stringersi solo attorno alle famiglie della vittima e dei feriti e ripristinare l'ordine e la tranquillità in quella città. per questo come istituzioni dobbiamo essere uniti".