MACERATA: FITTO, RISCHIO FASCISTA FUORI LUOGO MA SALVINI ABBASSI TONI

10 febbraio 2018- 11:32

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Enfatizzare questo rischio fascista mi sembra assolutamente fuori luogo. A Macerata un folle ha compiuto un attentato al di là di ogni considerazione politica e questo va delimitato in questo ambito". Lo dice Raffaele Fitto, a Roma per partecipare ad una manifestazione a sostegno di Luciano Ciocchetti, candidato alla Camera nel collegio 1 della capitale, e di Stefano Parisi, candidato alla regione Lazio."Detto questo, il tema dell'immigrazione e della sicurezza, che è una gravissima responsabilità dei governi uscenti, deve essere affrontato in modo serio, non con gli slogan -aggiunge l'ex presidente della Regione Puglia- ma cercando di trovare delle soluzioni, attivando la testa e non la pancia, cercando di trovare soluzioni nel rapporto con gli altri Paesi e con le Istituzioni europee e anche con i Paesi del Nord Africa e del Mediterraneo". "Noi -conclude Fitto- vogliamo un centrodestra di governo, per questo 'Noi con l'Italia-Udc chiediamo il voto, deve essere l'elemento riequilibratore del centrodestra, che non faccia scivolare l'alleanza verso destra ma che dia un messaggio chiaro a tutti quegli elettori moderati che vogliono un centrodestra di governo. Invitiamo i nostri alleati, in modo particolare Salvini, ad abbassare i toni e a svolgere una campagna elettorale che sia rispettosa di tutti gli alleati".