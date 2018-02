MACERATA: FORZA NUOVA, NOI CON TRAINI, STATO PENSA A IMMIGRATI

3 febbraio 2018- 15:50

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Oggi noi ci schieriamo con Luca Traini. Il ragazzo marchigiano arrestato poche ore fa con l'accusa di aver ferito degli immigrati". Si legge in una nota di Forza Nuova Roma. "Questo succede quando lo Stato pensa solo a reprimere i patrioti e a difendere gli interessi dell'immigrazione. Mettiamo a disposizione i nostri riferimenti per pagare le spese legali di Luca, a non farlo sentire solo e a non abbandonarlo".