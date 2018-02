MACERATA: FRATOIANNI, SABATO SARò A MANIFESTAZIONE ANPI

6 febbraio 2018- 19:07

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Ho annullato tutti gli impegni previsti in campagna elettorale per sabato prossimo, sabato 10 febbraio, e sarò a Macerata con tutte le forze democratiche e con l'Italia antifascista alla manifestazione promossa dall'Anpi per dire che in questo Paese c'è un problema molto serio e di cui sono molto preoccupato: il razzismo, l'odio verso il diverso, i raid neofascisti che si stanno moltiplicando. Occorre una risposta forte, decisa, di massa". Lo ha annunciato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali dai microfoni de La7 partecipando ad Omnibus."Quella avvenuta a Macerata è stata una tentata strade di matrice fascista e razzista, altro che gesto di un folle. E io penso che le nostre Istituzioni debbano subito intervenire con un provvedimento straordinario - conclude Fratoianni - per riconoscere la cittadinanza ai feriti, vittime di questo atto odioso. Sarebbe un bel gesto di generosità e degno dell'Italia migliore."