MACERATA: FURLAN, CLIMA DISASTROSO NEL PAESE, TROPPI INCITAMENTI ALL'ODIO

5 febbraio 2018- 16:54

Milano, 5 feb. (AdnKronos) - "Ciò che è accaduto a Macerata è terribile, causato da una persona con problemi psichici, ma anche da un clima davvero disastroso che si respira nel Paese”. Lo afferma il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan a margine dell’incontro a Milano ‘La partecipazione dei lavori nelle imprese’ organizzato da fondazione Unipolis.“Ci sono troppi incitamenti all'odio. In un Paese in cui si spacca tutto bisogna creare un clima di coesione sociale. Dobbiamo ispirare un sentimento di coesione tra generazioni, tra uomini e donne e tra presenze etnico culturali che ci sono in Italia, sempre garantendo sicurezza e tranquillità ai cittadini", sottolinea il segretario generale. “La storia del nostro Paese è una storia di migranti e ci deve portare a una cultura dell'integrazione che non è in contrasto con la sicurezza. Serve una cultura che superi la paura e le spaccature nel rispetto delle leggi”, conclude Furlan.