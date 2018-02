MACERATA: FUTURA, DOMANI IN PIAZZA E IL 24 CON ANPI A ROMA

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "Domani saremo in piazza a Macerata e il 24 saremo a Roma alla manifestazione organizzata dall'Anpi. L'antifascismo per noi non è un feticcio, rappresenta le fondamenta della nostra democrazia, è pace e libertà. Saremo in ogni piazza per ribadire che l'Italia non è odio e violenza, ma accoglienza, solidarietà, convivenza civile". Così la rete Futura in una nota comunica la presenza alla manifestazione di domani a Macerata, dove sarà presente con una delegazione guidata da Marco Furfaro, Filiberto Zaratti e Maria Pia Pizzolante.