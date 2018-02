MACERATA: GASPARRI, NON SPECULAZIONI SERVE CERTEZZA DELLA PENA

4 febbraio 2018- 12:04

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "La certezza della pena è l’unica risposta di fronte ai fatti di violenza che si vanno moltiplicando. Non bisogna fare speculazioni. Bisogna fare processi. Sognerei un’Italia in cui, ad esempio, in diretta televisiva fossero trasmessi i processi, da realizzare nell’arco di 48 ore, sia al nigeriano che ha atrocemente ucciso la giovane Pamela, sia al pazzo che ieri ha seminato il panico nella città di Macerata". Lo afferma Maurizio Gasparri, di Forza Italia."Non devono essere i cittadini -aggiunge- a sostituire lo Stato nel fare giustizia. Deve essere lo Stato a dimostrare efficienza, a garantire processi rapidi e certezza della pena. Così adesso non è. Quel che abbiamo è uno Stato che ha speso 5 miliardi per i clandestini e che dà 2 miserabili euro di aumento a poliziotti e carabinieri. Con questi presupposti non si va da nessuna parte. La difesa dei cittadini è una nostra priorità. Più sicurezza e più legalità. Iniziando col rispettare tutti gli appartenenti al comparto sicurezza-difesa per le cui istanze ci siamo sempre battuti e continueremo a farlo alla guida dell’Italia”.