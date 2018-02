MACERATA: GRASSO, CHI SEMINA ODIO RACCOGLIE VIOLENZA

5 febbraio 2018- 08:48

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Chi semina odia raccoglie violenza", del raid fascista di Macerata "mi ha molto colpito che il gestore della palestra dove si allenava" Luca Traini "lo ha espulso, poi è stato preso in un partito come candidato. Ciò vuol dire che la società civile riesce a rigettare" personaggi come quello che si è macchiato della vicenda di Macerata, "mentre la politica li accoglie". Lo dice il leader di Liberi e uguali, Pietro Grasso, ospite di Unomattina. "Questo deve essere un tema di riflessione", aggiunge, perché occorre "evitare arruolamento e proselitismo che poi provocano forme di violenza ingiustificate".