MACERATA: GRASSO, LEU A MANIFESTAZIONE ANPI 24 FEBBRAIO

9 febbraio 2018- 15:26

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "L’antifascismo è un valore fondante della Repubblica italiana e della nostra Costituzione. Per questo, il 24 febbraio @liberi_uguali sarà alla manifestazione organizzata da @Anpinazionale per dire -ancora una volta- no al fascismo". Lo annuncia il presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso su Twitter.