MACERATA: GRASSO, SALVINI TRA RESPONSABILI SPIRALE ODIO

3 febbraio 2018- 15:17

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Le notizie che arrivano da Macerata mi lasciano attonito e inorridito. Chi, come Salvini, strumentalizza fatti di cronaca e tragedie per scopi elettorali è tra i responsabili di questa spirale di odio e di violenza che dobbiamo fermare al più presto". Lo scrive su Facebook Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali."Odio e violenza che oggi hanno rischiato di trasformarsi in una strage razziale. Il nostro paese ha già conosciuto il fascismo e le sue leggi razziali. Non possiamo più voltarci dall’altra parte, non possiamo più minimizzare", conclude.