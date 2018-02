MACERATA: LORENZIN, ODIO CHIAMA ODIO, ORA BASTA CAMBIARE TONI

3 febbraio 2018- 17:43

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "L’odio chiama l’odio. Non ci sono se o ma davanti a criminali e folli. L’istigazione alla violenza non ha mai portato bene nel nostro paese, non dimentichiamo la nostra storia, anche quella più recente, dove l’odio ha armato pazzi e terroristi". È quanto dichiara il ministro della Salute e leader di Civica Popolare, Beatrice Lorenzin, dopo quanto avvenuto oggi a Macerata."Riportare serenità in Italia si può. Basta volerlo. Basta cambiare i toni. Basta smettere di cavalcare la paura, trasformare ogni problema in scontro epocale", aggiunge. "Basta cambiare linguaggio, parlare di soluzioni e dare l’esempio. Abbiamo tutti un’occasione, in questa campagna elettorale volgare e urlata, almeno davanti ai feriti, fermiamoci e torniamo al nostro compito primario: candidarci a risolvere i problemi con responsabilità e umanità", conclude Lorenzin.