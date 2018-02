MACERATA: MALAN, SINISTRA CAVALCA VICENDA PER CANCELLARE SUE RESPONSABILITà

4 febbraio 2018- 12:44

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "C’era da aspettarselo. La terribile vicenda di Macerata, da cui Forza Italia e Berlusconi hanno preso subito le distanze e hanno definito giustamente il gesto frutto di uno sconsiderato, è stata cavalcata dalla sinistra per lanciare critiche e farci passare per quello che non siamo. E ciò è stato usato anche per cancellare le responsabilità sulla permanenza in libertà dell’autore e dell’orrendo assassinio che ha preceduto il gesto stesso”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Lucio Malan.