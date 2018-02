MACERATA: MARTINA, SERVE GRANDE MANIFESTAZIONE ANTIFASCISTA

7 febbraio 2018- 17:04

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Noi raccogliamo l’appello di queste ore del Sindaco di Macerata rispetto alla sua comunità di non avere ulteriori iniziative in città e condividiamo l’idea promossa da Anpi di una manifestazione antifascista nazionale contro ogni intolleranza, violenza e xenofobia". Lo dichiara il vicesegretario del Partito Democratico, Maurizio Martina."Per tenere alta l’attenzione sui rigurgiti pericolosi che il paese deve isolare e sconfiggere e per rilanciare l’impegno democratico a cui ci richiama la Costituzione", conclude.