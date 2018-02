MACERATA: MINACCE A PARTIGIANO DEM PALERMO CHE AVEVA MANDATO FIORI A FERITI

14 febbraio 2018- 13:15

Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Minacce ai Partigiani dem di Palermo, che nei giorni scorsi avevano inviato dei tulipani ai sei feriti della sparatoria di Macerata con l'invito di venire in Sicilia. Questa mattina è arrivata ad Antonio Rubino una lettera di minacce con su scritto: "Se inviti ancora quei bastardi a casa nostra i fiori li metteranno sulla sua cassa da morto". Rubino e i Partigiani avevano invitato i feriti in Sicilia "per abbracciarvi di persona", si leggeva nella nota. La lettera è stata recapitata in via Bentivegna, sede del Pd Sicilia.