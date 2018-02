MACERATA: MIRABELLI, SALVINI CONTINUA A DIVIDERE PAESE

9 febbraio 2018- 17:47

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "Salvini annuncia una manifestazione della Lega in piazza il 24 febbraio a Milano, in risposta a quella indetta a Roma dall'Anpi, alla quale stanno aderendo forze politiche e istituzioni del Paese. E' inquietante che il leader di una forza politica che si dice democratica si senta in dovere di organizzare una manifestazione per rispondere ad un corteo antifascista". Lo dice il senatore del Pd Franco Mirabelli, candidato al Senato in Lombardia. "Il leader del Carroccio continua dunque a dividere il Paese, alimentando tensioni e mettendo a rischio la convivenza civile e quello che in campagna elettorale dovrebbe essere un confronto responsabile sulle politiche e non sulla propaganda ideologica", conclude.