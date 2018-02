MACERATA: NENCINI, LEU CON NOI PER FRONTE REPUBBLICANO CONTRO ESTREMISMO NERO

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Abbassare i toni è un consiglio che possiamo dare a Salvini. Ma non lo seguirà. È prigioniero dei suoi slogan e i toni violenti sono parte fondativa della Lega”. Lo ha sottolineato il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini, promotore della Lista “Insieme”, candidato nel collegio uninominale del Senato di Arezzo e Siena per il centrosinistra, in occasione di un incontro elettorale ad Arezzo, commentando i fatti di Macerata.