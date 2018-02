MACERATA: NENCINI, LEU CON NOI PER FRONTE REPUBBLICANO CONTRO ESTREMISMO NERO (2)

4 febbraio 2018- 14:35

(AdnKronos) - “L'Italia -ha aggiunto- vive una stagione non dissimile da quella post prima guerra mondiale. Salvini è un leader proposto da Berlusconi per occupare il ministero degli Interni. Altroché toni bassi: bisogna urlare agli italiani il pericolo che corriamo. C'è una preoccupante analogia tra Salvini e Amerigo Dumini, l'ispiratore delle squadracce 'Me ne frego'. E c'è una preoccupante analogia tra la Lega e i grillini, il prodromo di un'intesa grigio-verde successiva al 4 marzo. È quello il nemico da battere”. “Liberi e Uguali -ha concluso Nencini- costruisca col centrosinistra un fronte repubblicano, impegno comune a combattere l'estremismo nero, nessun compromesso di governo con Lega e M5S”.