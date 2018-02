MACERATA, OK ALLA MANIFESTAZIONE

9 febbraio 2018- 19:48

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - E' stata autorizzata la manifestazione prevista per domani a Macerata. “Appena usciti dall’incontro in Prefettura #Macerata: la manifestazione di domani contro fascismo e razzismo è autorizzata!? - scrive su Twitter la Fiom-Cgil nazionale - ?L'appuntamento è alle 14 ai Giardini Diaz, adiacenti alla stazione di Macerata”. "Oggi pomeriggio il prefetto ci ha comunicato che la manifestazione è autorizzata, partirà attorno alle 14 dai giardini Diaz e seguirà l'intero anello della mura, per un percorso di più o meno 3 km. E' un abbraccio della città e così speriamo che possa essere domani" ha detto a SkyTg24 il sindaco di Macerata Romano Carancini. Sul numero dei partecipanti, "io non sono l'organizzatore e non ho il polso della situazione ma credo che saranno qualche migliaio". Quanto alla decisione di autorizzare la manifestazione, "credo abbiano fatto delle valutazioni dal punto vista del rischio e che forse non autorizzarla avrebbe potuto provocare un effetto non positivo. Credo che da questo punto di vista sotto la lente della sicurezza sia una decisione corretta". Il primo cittadino ha anche detto di aver avuto "più telefonate con il ministro Minniti, che ha avuto grandi e importanti parole di attenzione e cura della città. Ho sentito le istituzioni vicine, presenti e attente a tutti i dettagli e sono stato rassicurato sul fatto che non accadrà nulla".