MACERATA: ORFINI, BERLUSCONI SCHIACCIATO SU POSIZIONI SALVINI

5 febbraio 2018- 12:53

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Purtroppo vedo che Berlusconi si è schiacciato sulle posizioni di Salvini e credo che questo sia ancor più grave nel momento in cui non bisognerebbe strumentalizzare e fare campagna elettorale". Lo dice Matteo Orfini, presidente Pd, a Radio Rai."Noi dopo i drammatici fatti di Macerata abbiamo detto di riflettere e abbassare i toni per costruire un clima più sereno nel nostro Paese e invece vedo che si vogliono sfruttare fatti drammatici come quelli che sono avvenuti per continuare a dire falsità, fare campagna elettorale, puntando sulla rabbia degli italiani e sulle preoccupazioni, anziché dare risposte", conclude.