MACERATA: ORLANDO, NON PARLARE DI PAZZO, TRAINI RAZZISTA TERRORISTA

14 febbraio 2018- 10:00

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Smettiamola di parlare di pazzo. Quando Al Qaeda ha distrutto le Torri Gemelle non abbiamo parlato di pazzia ma di terrorismo. Quando uno ammazza delle persone e spara a dei migranti è un razzista che fa del terrorismo". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ad Agorà su Raitre."Poi se è pazzo o no - prosegue l'esponente dem - lo decide il giudice e se è pazzo non sarà imputabile ma la categoria della follia non credo sia utilizzabile perché rischia di sminuire la portata dei fatti".