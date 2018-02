MACERATA: RENZI, APPELLO RESPONSABILITà, LASCIAMO FUORI CAMPAGNA ELETTORALE (2)

3 febbraio 2018- 15:36

(AdnKronos) - "Dopo i fatti di Macerata -scrive Renzi su Facebook-, vorrei fare un appello a tutti, ma proprio a tutti, alla calma e alla responsabilità. L'uomo che ha sparato, colpendo sei coetanei di colore, è una persona squallida e folle. Ma lo Stato è più forte di lui e lo ha catturato grazie al coraggio delle forze dell'ordine cui va - una volta di più - la nostra gratitudine". "Quell'uomo si è candidato con la Lega Nord e oggi ha sparato anche alla sede del Pd di Macerata prima di essere catturato: verrebbe facile tenere alta la polemica verso chi ogni giorno alimenta l'odio contro di noi. Ma sarebbe un errore: è tempo di calma e di responsabilità, davvero. Abbassiamo subito i toni, tutti. Non strumentalizziamo questa vicenda. Lasciamo la campagna elettorale fuori da questo terribile evento". "Lo Stato c'è. Il Ministro dell'Interno sarà tra qualche ora in prefettura a Macerata e noi ci sentiamo pienamente rappresentati da lui. Il Sindaco e tutte le autorità territoriali con le quali siamo in contatto da stamani si sono dimostrati all'altezza della drammatica situazione. Il Presidente del Consiglio parlerà tra qualche ora e noi siamo con lui", aggiunge Renzi. (segue)