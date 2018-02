MACERATA: RENZI, APPELLO RESPONSABILITà, LASCIAMO FUORI CAMPAGNA ELETTORALE (3)

3 febbraio 2018- 15:39

(AdnKronos) - "Il Paese -prosegue il segretario del Pd- è molto più forte di come viene rappresentato ogni giorno da chi attacca e strumentalizza la nostra comunità. Noi, come Partito Democratico, siamo a fianco delle persone ferite cui inviamo un abbraccio affettuoso. E invitiamo tutti a non alimentare la polemica e lo scontro verbale con i professionisti della provocazione". "La risposta a questa vicenda verrà dalle Istituzioni. La politica deve fare uno scatto e provare a cambiare linguaggio. E noi abbiamo l'occasione per far vedere che siamo profondamente diversi da chi vergognosamente strumentalizza ogni fatto terribile di cronaca. Perché, cari amici, il vero patriottismo non è di chi va in giro sparando con un tricolore sulle spalle, ma di chi - anche nei momenti di tensione e difficoltà - sceglie la saggezza, l'equilibrio, la responsabilità perché vuole il bene della propria comunità. Chi ama l'Italia non strumentalizza, ma fa appello alla calma e alla responsabilità. E noi amiamo l'Italia, sul serio", conclude Renzi.