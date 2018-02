MACERATA: RENZI, DA SALVINI CAMPAGNA DEVASTANTE

8 febbraio 2018- 18:41

Roma, 8 fen. (AdnKronos) - "Fare una campagna elettorale su questo tema è sbagliato e devastante". Lo dice Matteo Renzi a Carta Bianca a proposito delle reazioni ai fatti di Macerata da parte del leader della Lega, Matteo Salvii, che "sta facendo un calcolo elettorale sbagliato e poco serio". "Quell'uomo che ha sparato" a Macerata, aggiunge Renzi, "non è per me un esponente della Lega, ma un criminale che va giudicato come persona fisica. Non do la colpa a Salvini, ma quando Salvini dice che il Pd è responsabile io dico che siamo alla follia più totale. Ecco perchè dico abbassiamo i toni".