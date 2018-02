MACERATA: RENZI, NON MI PREOCCUPA INFLUENZA SU VOTO MA SU GIOVANI

8 febbraio 2018- 18:36

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - L'eventuale influenza sulla campagna elettorale dei fatti di Macerata "non mi preoccupa, non molto. Mi preoccupa molto di più quanto" questa vicenda possa "influire sui nostri ragazzi. Spaventa il Mein Kampf che schizza su nella classifiche Amazon". Lo dice Matteo Renzi a Carta Bianca su Rai3. "Confido nel buon senso degli italiani -aggiunge il segretario del Pd- e credo sappiano distinguere tra chi soffia sulla polemica e chi usa il buonsenso per rassicurare la comunità".