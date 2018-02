MACERATA: RENZI, NON SO SE è TERRORISMO, DI CERTO è RAZZISMO

8 febbraio 2018- 18:36

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Sicuramente si tratta di razzismo, di un atto devastante" quello di Macerata ma "non so valutare se l'espressione 'terrorismo' possa essere adatta a questo caso o no". Lo dice Matteo Renzi a Carta Bianca.