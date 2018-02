MACERATA: RENZI, PREOCCUPA IL CLIMA, GIù I TONI

6 febbraio 2018- 09:51

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Più che i sondaggi, a me preoccupa il clima. Quello che è avvenuto a Macerata è stato subito buttato in politica. Noi abbiamo subito detto: 'ragazzi calma, abbassiamo i toni'. Quando c'è una rissa chi dice 'calma, abbassiamo i toni' spesso non fa una bella fine, ma è importante farlo". Così Matteo Renzi intervenendo ad Agorà, su RaiTre. "Luca Traini è un potenziale killer, perché è uno che è accusato di tentata strage. Quel signore lì ha sparato alla sede del Pd, era iscritto a un partito politico ma io ho detto ai miei 'Non buttiamola in politica'".