MACERATA: RENZI, TRICOLORE IN BANCHETTI PD, NON LASCIAMOLO A CHI LO INFANGA

8 febbraio 2018- 15:24

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Su Macerata abbiamo detto fin dal primo giorno che la nostra posizione è quella di abbassare i toni, come ha giustamente evidenziato il sindaco della città, il nostro bravo Romano Carancini. Vedo che qualcuno continua a soffiare sul fuoco, in modo irresponsabile". Lo scrive Matteo Renzi nella enews lanciando la proposta di mettere un tricolore accanto alla bandiera del Pd nei banchetti dem per la campagna elettorale. "Una piccola proposta, allora. Nei tavolini che faremo in questo fine settimana, consegnando il materiale dei cento passi concreti e dei candidati, chiedo a tutti i dirigenti del Pd -scrive il segretario dem- di raccogliere l’appello del segretario di Reggio Emilia, la città del Tricolore. Mi piacerebbe che in ogni tavolino del Pd, questo fine settimana, accanto alla bandiera del Pd ci fosse un Tricolore". "Perché la bandiera nazionale rappresenta tutti noi e non un potenziale killer neofascista che si copre le spalle con quella bandiera. Il tricolore è di tutti ma non dei potenziali killer neofascisti. Sabato saremo nelle piazze con i nostri volantini (#banchettiPd). E con il Tricolore. Senza polemiche, perché il Tricolore è di tutti. Ma senza lasciarlo a chi lo infanga, lo insulta, lo strumentalizza", conclude Renzi.