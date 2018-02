MACERATA: RICCIATTI (LEU), CHI HA SPARATO è UN NAZIFASCISTA

14 febbraio 2018- 10:21

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - “Quello che serve è un atto di coraggio. Uno che dopo aver sparato fa il saluto fascista e legge il Mein Kampf e che parte da casa sua con l’intenzione dichiarata di fare una strage, caro Orlando, è un nazifascista, non solo un terrorista. Invitiamo il partito democratico a fare una battaglia culturale storica e di futuro con noi perché in questo paese il negazionismo e il ritorno a tempi bui non può e non deve avere alcuna cittadinanza né politica né culturale”. Cosi Lara Ricciatti, vicepresidente del gruppo mdp a Montecitorio ed esponente d Liberi e Uguali, commenta le dichiarazioni del ministro della Giustizia Andrea Orlando ad Agora’.