MACERATA: SALVINI, ORLANDO LAVORI ED EVITI SCEMPIO 'SALVA LADRI'

8 febbraio 2018- 11:11

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Non rispondo agli insulti di Orlando: lui e il suo governo farebbero meglio a lavorare. Invece, dopo il via libera della maggioranza di ieri in Parlamento, si preparano ad approvare l’ennesimo 'salva ladri'". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, riferendosi alla riforma dell'ordinamento penitenziario. "Dopo gli indulti mascherati e gli svuota carceri -aggiunge il leader del Carroccio- Orlando e Renzi stanno per rimettere in libertà criminali seriali e delinquenti condannati fino a quattro anni, aumentando così la rabbia e il disagio sociale. E forse si apriranno le porte del carcere anche per il nigeriano coinvolto nella morte della povera Pamela. Mi auguro che il governo ci ripensi e non dia il via libera a quest’ennesimo scempio”.