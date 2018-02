MACERATA: SALVINI, PAROLE MARONI NON MI TOCCANO

5 febbraio 2018- 09:06

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Le dichiarazioni di Maroni non mi toccano, ci sono tanti problemi, le polemiche interne ed esterne sono l'ultima cosa a cui guardo". Così Matteo Salvini commenta ai microfoni di ‘6 su Radio 1’ le parole con cui il governatore della Lombardia è intervenuto a commento del raid razzista avvenuto due giorni fa a Macerata. "La polemica politica – ha proseguito poi Salvini - mi è molto lontana; io voglio risolvere il problema e cercare di fare in modo che gli italiani stiano più tranquilli e per italiani intendo anche gli immigrati regolari presenti in Italia che sono tanti, che fanno il loro lavoro e si comportano in maniera esemplare. Qualcuno interpreta per fascismo e razzismo la richiesta di regole e di rispetto delle leggi ma questo qualcuno andrebbe ricoverato".