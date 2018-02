MACERATA: TOSI, FOLLE MITIZZAZIONE DI TRAINI

Verona, 9 feb. (AdnKronos) - "Lo striscione esposto da qualche testa vuota a Macerata inneggiante a Luca Traini è un abominio. Lo striscione di minacce esposto a Umbertide contro Matteo Salvini è un abominio. Tutto il putiferio politico che si è sollevato attorno alla vicenda è un abominio. Qui siamo semplicemente di fronte a un folle che ha preso in mano una pistola e ha cominciato a sparare all'impazzata, a una persona che va curata e che, una volta celebrato il processo, sconterà la pena che merita. Farne un mito, come qualcuno per scopi elettorali sta tentando di fare, è pura follia". Così Flavio Tosi, portavoce di Noi con l'Italia.