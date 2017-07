MADE IN ITALY: AL VIA IL PRIMO MASTER PER FORMARE AMBASCIATORI DEI BRAND

Treviso, 19 lug. (AdnKronos) - È stato presentato oggi a Palazzo Giacomelli, sede di Unindustria Treviso, il primo Master Brand Ambassador, dedicato alla valorizzazione dei brand del Made in Italy, sostenuto dalla stessa Unindustria Treviso, Confindustria Veneto e da numerose aziende del territorio. I contenuti del progetto sono stati illustrati da Matteo Zoppas (Presidente di Confindustria Veneto), Denise Archiutti (Delegato di Confindustria Veneto al Legno Arredo e Presidente della sezione Legno-Arredamento di Unindustria Treviso), Elena Donazzan (Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro, Reindustrializzazione e Pari Opportunità della Regione del Veneto), Federico Visentin e Giuseppe Caldiera (Presidente e Direttore Generale di CUOA Business School).Il Master, promosso dal Gruppo Legno – Arredamento di Unindustria Treviso e compartecipato da Confindustria Veneto, nasce con l’obiettivo di definire un percorso di alta formazione in gestione e valorizzazione del Made in Italy in tutti i settori e creare Ambasciatori professionali – sia junior che executive – in grado di comunicare e promuovere i valori dell’Italian Style nel mondo.