MADE IN ITALY: AL VIA IL PRIMO MASTER PER FORMARE AMBASCIATORI DEI BRAND (3)

19 luglio 2017- 16:02

(Adnkronos) - Il Master per giovani laureati richiede un impegno full time di 480 ore, di cui 200 dedicate al percorso base, nel quale saranno fornite solide basi manageriali: marketing, comunicazione e brand management, innovazione di prodotto e industrial design, export e internazionalizzazione, contabilità e tutela brevettuale. Gli allievi saranno chiamati a sviluppare un project work in azienda.Giovani ed executive poi parteciperanno insieme a 10 seminari specialistici (100 ore) e a 3 case history (12 ore), con l'obiettivo di approfondire tematiche verticali molto sentite nel settore e di apprendere dall'esperienza e dal racconto di casi reali.Al termine del percorso i giovani laureati che frequenteranno l'intero percorso acquisiranno il diploma Master CUOA ed entreranno nella community degli Alumni CUOA, che oggi vanta oltre 4.300 diplomati. L'avvio del percorso formativo è previsto per il prossimo 22 gennaio 2018 e la sede di svolgimento sarà Palazzo Giacomelli – Spazio Unindustria Treviso.