MADE IN ITALY: AL VIA IL PRIMO MASTER PER FORMARE AMBASCIATORI DEI BRAND (4)

19 luglio 2017- 16:02

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "L’Italia – ha commentato il Presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas - è nel cuore dei consumatori stranieri, ma dobbiamo imparare a capitalizzare questo vantaggio economico frutto del duro lavoro delle nostre aziende. Questo Master è l’esempio del salto culturale che il sistema veneto sta facendo nell’affrontare il tema dell’internazionalizzazione: la necessità di unire il contributo di differenti soggetti per costruire architetture innovative di relazione, in un contesto dove solo le capacità di rete e i collegamenti tra territori determinano il successo nella competizione". "Il tutto in partnership con il CUOA, realtà didattica di assoluto e riconosciuto livello di eccellenza tanto da essere scelto dal sistema confindustriale veneto come ente di riferimento per l’alta formazione specialistica degli imprenditori", ha concluso.