27 maggio 2019- 14:52 Made in Italy: Cantiere Navale Vittoria consegna rimorchiatore a Federazione Russa

Rovigo, 27 mag. (AdnKronos) - Da oggi la flotta della Federazione Russa si arricchisce del rimorchiatore C.871 ???—M????? (Roma – Mosca) realizzato dal Cantiere Navale Vittoria. L’azienda veneta specializzata nella progettazione e costruzione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro e commerciali ha, infatti, consegnato alla SevRao/RosRao per il Progetto Aspect Konversia, il rimorchiatore destinato allo smantellamento dei sommergibili nucleari dismessi nel mare di Barents.Il passaggio ufficiale dell’unità da 8 milioni di euro, commissionata nel 2016 dal Ministero Italiano dello Sviluppo Economico (MISE) nell’ambito degli accordi di collaborazione tra i governi italiano e russo in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, è avvenuto nello stabilimento di Adria con una cerimonia alla quale hanno partecipato Luigi Duò, presidente del Cantiere Navale Vittoria, e i rappresentanti delle due Socetà Russe che gestiranno l’unità.Il rimorchiatore, varato lo scorso settembre, approderà nella cittadina di Murmansk indicativamente nel mese di giugno e potrà svolgere funzioni di traino spinta nei porti o in mare aperto anche in presenza di ghiacci specificatamente per bacini galleggianti che fanno parte dello stesso progetto costruiti in precedenza.