MADE IN ITALY: COLDIRETTI PADOVA, E ORA ARRIVA IL 'GRANA' MADE IN JAPAN (2)

25 gennaio 2018- 11:38

(AdnKronos) - (Adnkronos) - In provincia di Padova le aziende zootecniche da latte sono poco meno di 600, per un fatturato 87 milioni di euro e una produzione di 2 milioni 150 mila quintali di latte l’anno, un quinto del totale veneto, destinato per lo più alla produzione di formaggi Dop e di latticini. Il Grana Padano la principale produzione del settore lattiero caseario padovano che nell’Alta dà lavoro a centinaia di allevamenti, fra i quali cresce la preoccupazione per questi continui attacchi ai formaggi tipici che dovrebbero essere tutelati dal marchio Dop.“Ora anche l’industria si sta accorgendo della “fregatura” che da dietro a questi accordi – continua Roncalli – e proprio da Federalimentare arriva la denuncia per la mancanza di trasparenza nell’accordo Ue – Giappone. Se il nome composto, ad esempio “Grana Padano” sarà tutelato, altrettanto non sarà per le denominazioni generiche, tra le quali “grana” che richiamano appunto il nostro Grana Padano. E lo stesso problema si pone anche per l’accordo con il Sudamerica, tanto che ora sono gli stessi industriali a chiedere all’Ue di fare un passo indietro. Quando a ribadire questi concetti erano gli allevatori insieme a Coldiretti, l’industria reagiva stizzita accusandoci di protezionismo. Un motivo in più per continuare con slancio la nostra mobilitazione “no Ceta”: nella nostra provincia sono già 63 i Comuni padovani che hanno sottoscritto la nostra mozione e il numero è destinato a crescere ancora, proprio a difesa delle nostre tipicità”.