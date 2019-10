23 ottobre 2019- 16:29 Made in Italy: Confindustria, Veneto si conferma ai vertici del Legnoarredo (2)

(Adnkronos) - "In questi due anni di incontri sul territorio - spiega Emanuele Orsini presidente FederlegnoArredo - FederlegnoArredo ha messo al centro il dialogo e l’ascolto con le nostre imprese, unendo le forze e facendo “sistema” con le rappresentanze territoriali. Siamo convinti, infatti, che unire il lavoro delle associazioni di categoria e territoriali sia il modo migliore per essere vicini alle nostre aziende e, soprattutto, sia la vera forza del nostro sistema associativo a ogni livello, territoriale, nazionale e di categoria. Abbiamo dato sostanza all’essere parte di una grande famiglia di imprese qual è Confindustria, nella convinzione che rappresentare gli interessi di tutti gli associati, voglia dire prima di tutto collaborare, coinvolgere, ascoltare e confrontarsi. Solo così le competenze e le esperienze di tutti noi possono essere messe a servizio delle nostre imprese, dei lavoratori e delle comunità". "Treviso-Padova e il Nord Est sono un polo di riferimento in Italia ed in Europa per il legno-arredo. In particolare, Treviso si conferma come la prima provincia per esportazioni nel nostro settore – commenta Maria Cristina Piovesana, Presidente di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso – Ringrazio FederlegnoArredo con il Presidente Orsini per questo incontro nel nostro territorio che aveva già ospitato a maggio l’Assemblea di FederlegnoArredo. Apprezziamo molto questa rafforzata vicinanza nell’ambito di una comune azione di rappresentanza associativa nl Sistema Confindustria. Un’azione di rappresentanza che diventa essenziale in una fase di riassetto e trasformazione, in Italia e in Europa, nella quale, come imprese e imprenditori, dobbiamo essere protagonisti e portare al centro dell’agenda le ragioni dello sviluppo economico e sociale, delle famiglie e del lavoro, della sostenibilità e del futuro per le giovani generazioni".Tra le policy di settore affrontate nel corso dell’incontro, risulta strategica quella della connessione tra il settore del design e quello dell’offerta e della promozione turistica. Ci sono infatti oltre 28mila strutture ricettive in Veneto, che richiedono una riqualificazione, anche in vista dei principali eventi che la regione ospiterà e che richiameranno importanti flussi di visitatori.