23 ottobre 2019- 16:29 Made in Italy: Confindustria, Veneto si conferma ai vertici del Legnoarredo (3)

(Adnkronos) - "Il sistema LegnoArredo veneto - sottolinea Denise Archiutti, delegata regionale di Confindustria Veneto, Presidente del Gruppo Legno Arredo di Assindustria Venetocentro – è stato tra i primi a chiedere un tavolo tecnico in Regione dedicato a sviluppare le filiere e, in particolare, la costruzione di una piattaforma comune tra due eccellenze dell’imprenditoria veneta: l’arredo e il turismo. Da una più stretta collaborazione tra questi due modelli imprenditoriali, si può creare un grande valore aggiunto per promuovere il nostro made in Italy e una maggiore competitività"."Il settore turismo per il Veneto – dichiara Antonello de’ Medici, delegato al Turismo di Confindustria Veneto - ha un impatto del 12% sul Pil con un potenziale di crescita esponenziale sia diretta che di indotto. L’evoluzione della domanda richiede per far fronte ad una competizione globale, interventi di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo di nuovi concept. La possibilità di sinergie con i settori del legnoarredo consente di fare rete fra eccellenze produttive e la vetrina degli hotel".