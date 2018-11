17 novembre 2018- 17:26 Made in Italy: Di Maio, vicino piano su export, blockchain anti-contraffazione

Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio fa visita a Vivite per la seconda volta dopo l'edizione dello scorso anno, difende il mondo delle cooperative e annuncia un piano straordinario sull'export. "La guerra dei dazi ci preoccupa perché siamo un Paese esportatore. Per questo motivo stiamo per avviare con il Mise un piano sull'export che coinvolgerà tutte le categorie, soprattutto quelle che si occupano di agroalimentare", ha detto arrivando al Festival del vino cooperativo, e spiegando che si debba "spingere molto di più sull'export perché se quest'estate si è fermato il pil, uno dei motivi è la frenata delle esportazioni". In futuro, ha aggiunto, "avvieremo una serie di misure che possano sviluppare politiche di esportazioni: ci sono - ha precisato - nuovi mercati che si stanno aprendo, come quello cinese, per cui dobbiamo avere un approccio molto più sistemico per i nostri prodotti del Made in Italy". In questo, "ci vengono in aiuto le nuove tecnologie e nella legge di bilancio ci sarà un fondo di 45 milioni di euro per sviluppare la blockchain sul Made in Italy, da utilizzare per fermare la contraffazione e quindi tracciare ogni singolo componente". Oggi, ha detto ancora, "è il mio secondo anno a questo bellissimo evento, dove ho avuto modo di conoscere mondo cooperativo: il nostro sostengo come Governo al mondo della cooperazione sarà sempre totale", anche perché questo è un mondo che "non delocalizza".