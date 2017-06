MADE IN ITALY: L'EXPORT DI ARTICOLI SPORTIVI VALE IL 78% FATTURATO

29 giugno 2017- 17:20

Vicenza, 29 giu. (AdnKronos) - Il settore dello Sportsystem è in miglioramento e punta ai mercati internazionali: questa l’analisi emersa durante l’Assemblea di Assosport, l’Associazione Italiana dei Produttori di Articoli Sportivi che si è tenuta oggi a Vicenza.Il 78% del fatturato degli articoli sportivi è dato dall’export (76% nel caso nelle calzature sportive), un dato in crescita di anno in anno. La contraffazione rimane ad oggi uno dei grandi problemi dell’industria dello sport: gli articoli sportivi fanno registrare in Europa perdite per 492 milioni di euro (dati EUIPO). Le perdite riguardanti la categoria abbigliamento e calzatura ammontano a 26 miliardi di euro totali, buona parte dei quali sono riferibili a prodotti sportivi. Oggi sul web, grazie a tecnologie innovative, è più facile controllare il fenomeno. “Il digitale è una grande opportunità – dichiara il presidente di Assosport Luca Businaro – e proprio grazie al digitale potremmo abbattere il fenomeno della contraffazione. Monitorare tutto il sistema è complesso ma oggi il consumatore ha in mano degli strumenti per verificare l’autenticità del prodotto: è un percorso in atto, siamo certi che i risultati arriveranno presto. Come associazione confindustriale ci stiamo impegnando per chiedere una tutela per le nostre aziende contro la competizione illegale”.