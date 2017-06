MADE IN ITALY: L'EXPORT DI ARTICOLI SPORTIVI VALE IL 78% FATTURATO (2)

29 giugno 2017- 17:20

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’Osservatorio Nazionale “Digitale e Sport” ha analizzato il comparto: l’80% delle aziende sta investendo nel digitale, una rivoluzione che interessa tutto il sistema a partire dal marketing, alla logistica, alla produzione fino ai canali di vendita.“Il digitale oggi – spiega Giovanni Vaja, direttore del Digital Enterprise Lab - rappresenta una soluzione efficace per combattere la contraffazione, ed un passaggio imprescindibile per sostenere la fiducia e i comportamenti etici sui mercati. La tracciabilità e la rintracciabilità delle informazioni permette di verificare lotti di produzione, materiali, lavorazioni e intercettare eventuali anomalie che possono insorgere lungo la filiera. Il digitale ci permette di tracciare la storia del prodotto nella sua movimentazione lungo la supply chain, dove il web funziona da piattaforma di collegamento e offre servizi integrati e fruibili in multicanalità da dispositivi fissi e mobili. Questo consente di generare informazioni e poterle confrontare in modo trasparente da parte di tutti, dal consumatore in primis”. Un esempio positivo su tutti è dato dal Gruppo Dainese, che da aprile 2016 ad oggi ha messo in atto un sistema per tutelare il prodotto, bloccando 523.000 pubblicità ingannevoli e facendo rimuovere circa 7000 articoli falsi online. Dainese ha infatti implementato un innovativo sistema che permette di certificare l'autenticità dei prodotti mediante utilizzo di ologrammi. E soprattutto il consumatore ha la possibilità di autenticazione diretta mediante QR code, che indirizza ad una piattaforma digitale appositamente sviluppata e che offre al consumatore molte altre funzionalità.